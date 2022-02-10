Türkiye’nin otoriter rejimler ligine düşmesine 5 ülke kaldı

2021 Demokrasi Endeksi’nde Türkiye 103’üncü sırada yer alırken, ‘otoriter rejim’ olarak sınıflandırılan kategoriye düşmesi için 5 ülke kaldı. Verileri değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye, ucube tek kişilik rejimin düğmesine basıldığından bu yana, demokrasi sıralamasında 10 sıra birden geriledi. 2013 yılında Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke içinde 93. sıradaydık, 2021 itibariyle 103. sıradayız. Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı” dedi.

The Economist’in araştırma bölümü İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından derlenen Demokrasi Endeksi’nde Türkiye, 2020’ye göre bir basamak yükselerek 167 ülke arasından 103’üncü sırada yer aldı.

“Melez rejim” kategorisinde değerlendirilen Türkiye’nin, “Otoriter rejim” olarak tanımlanmasına sadece 5 ülke kaldı. Türkiye bu lige düşmemek için Pakistan, Fildişi Sahili, Benin, Nijerya, Mauritius Cumhuriyeti gibi ülkelerle yarışıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Demokrasi Endeksi’ndeki verileri değerlendirdi.

“TEK KİŞİLİK REJİMDE TÜRKİYE 10 SIRA GERİLEDİ”

Öztrak, Türkiye’nin Demokrasi Endeksi’nde 2013’ten bu yana 10 sıra birden gerilediğini vurguladı.

Konuyla ilgili paylaşımında Öztrak, şunları söyledi;

“Türkiye, ucube tek kişilik rejimin düğmesine basıldığından bu yana, demokrasi sıralamasında 10 sıra birden geriledi. 2013 yılında Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke içinde 93. sıradaydık, 2021 itibariyle 103. sıradayız. Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı”

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