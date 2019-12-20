Türkiye’nin şeker deposundan Rusya tepkisi

Türkiye’nin ilk kez Rusya’dan şeker ithalatı yapması gündem oldu. Rusya Türkiye’ye kasım ayında 1400 ton, Yunanistan’a ise 591 ton şeker sevkiyatı yaptı. Şeker ilthalatına üretici ve tüketicilerin tepki göstermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık , Türkiye’de yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığını, şeker ithalatının, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanıldığını bildirdi. Şeker ithalatına tepki gösteren Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil ise “Yapılan ithalat şeker pancarı üreticisine aba altından sopa göstermektir” dedi.

“ÇİFTÇİ ŞEKER PANCARINDAN KAÇMAYA BAŞLADI”

Türkiye’de toplam şeker pancarı üretiminin yüzde 30’unun üretildiği Konya’da üreticiler Rusya’dan yapılan şeker ithalatının sebebi olarak üretimde yaşanan düşüşü gösterdi. Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil, “Şeker pancarı fiyatları 7-8 senedir 180 kuruş ila 220 kuruş arasında değişiyordu. Üreticinin sattığı fiyat yükseltilmedi ama bütün girdi kalemlerine zam geldi. Para kazanamayan çiftçi de şeker pancarından kaçmaya başladı. Son 7-8 sene içerisinde pancar üretimimiz yüzde 20 civarında düştü. Şimdiden çiftçiyi desteklemek yerine Rusya’dan ithalat yapıldı. Bununla üreticiye aba altından sopa gösteriyorlar” dedi.

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“BÖYLE BİR DURUMDA NASIL ÜRETİM YAPACAĞIZ”

Şeker pancarının Rusya’da stratejik bir ürün olarak yetiştirildiğini aktaran Bestil, “Şeker Pancarı Rusya’da stratejik bir ürün olarak yetiştiriliyor. Onlarda da bir kota var ama kota fazlası ürününü de ihracat ediyor ve çiftçisine kazandırıyor. Biz kotayı doldururken bile zarar ediyoruz. Elektrik maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Pancar için kullandığımız taban gübresi ithal ediliyor ve fiyatı yüzde 100 arttı. Böyle bir durumda biz nasıl üretim yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeker pancarı fiyatlarını 300 liraya yükselttiklerini belirtti ama hemen ardından elektrik fiyatlarına zam geldi. Bu da hevesimizi kursağımızda bıraktı ” diye konuştu.

“BİZ DAHA ÇOK ŞEKER İTHAL EDERİZ”

Üreticinin buğday ve arpada olduğu gibi şeker pancarından da kaçmaya başladığını söyleyen Ahmet Bestil, “Çiftçi ektiği üründen bir iki kere zarar eder ama sonra o üründen kaçmaya başlar. Ülkemizde zarar ediyor diye birçok şeker fabrikası özelleştirildi. Özelleştirilen fabrikalarda sözde şeker pancarındaki şeker oranın düşük olduğu gerekçesiyle fiyat düşürüyor. Şu an şeker pancarı üreticisi zarar ediyor. Böyle devam ederse biz daha çok şeker ithal ederiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından hazırlanan, “2018 Sektör Raporu” verilerine göre, 2011 yılında sadece 4 bin 700 ton olan pancar şekeri ithalatı, 2012’de 5 bin 500 tona, 2013’te 9 bin tona çıktı. 2014’te gerileyerek 4 bin 600 tona düştü. 2015’ten sonra ithalatta deyim yerindeyse patlama oldu. 2015 yılında 170 bin ton, 2016’da 279 bin 900 ton pancar şekeri ithal edildi. 2017’de 230 bin ton ve 2018’de ise 201 bin ton ithalat yapıldı.