Türkiye’nin şekeri düşüyor! Hedef 2025

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi yayınlandı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Yolumuz uzun fakat tuz tüketiminin azaltılmasında olduğu gibi tüm gücümüzle çalışmaların en büyük destekçilerinden olacağız” dedi.

Bilimsel çalışmalarla ortaya konulan şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketimi, başta obezite olmak üzere; kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına, diş çürüklerine, bazı kanser türlerine, tip 2 diyabete ve bazı metabolik sorunlara neden olduğu biliniyor.

Özellikle çocukları tehdit eden önemli sağlık sorunlarından olan obezitenin, her yıl yaklaşık yüzde 8 oranında artış göstermesi tehlikenin ve acil önlem alınmasının zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırma sonuçları, ülkemizde 1.8 milyondan fazla çocuğun obez olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

KADEMELİ OLARAK YÜZDE 10 AZALTILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi‘nde ambalajlı gıdalarda, toplu beslenme yapılan yerlerde ve şekerli gıda üreten yerlerde kullanılan şeker miktarının, 2025 yılına kadar kademeli olarak yüzde 10 azaltılmasının planlandığı belirtiliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından lanse edilen rehberin farkındalık yaratacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

– Biz vakıf olarak son 10 yıldır, aşırı şeker ve tuz tüketiminin azaltılması için aralıksız saha çalışmalarıyla konunun önemine vurgu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Devlet tarafından da konunun ele alınmasının güveni ile şeker tüketiminin zamanla azalacağı yayınlanan rehberde belirtiliyor. Türk Böbrek Vakfı olarak aşırı tuz tüketiminde olduğu gibi aşırı şeker tüketiminin azaltılması konusunda da gerek projeler, gerekse etkinliklerle her zaman olduğu gibi toplum sağlığı yararına tüm gücümüzle sahada olacağız.

TRAFİK IŞIKLARI MODELİ

– Obezite sadece ülkemizi değil maalesef tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu konuda şüphesiz en büyük etken ise beslenme. Farklı ülkeler farklı modellerle uzun veya kısa vadede bir dizi önlem çalışmalarını ortaya koyuyor.

– Biz de geçtiğimiz yıllarda Türk Böbrek Vakfı olarak, paketli gıdaların içerik etiketlerinde, gıdadaki şeker ve tuz oranına dikkat çekmek, tüketicilerin farkındalığını arttırmak ve daha sağlıklı seçimler yapmalarına rehberlik yapmak adına, etiketlerde şeker, tuz ve kalori miktarlarının ‘Trafik Işıkları Modeli’ tarzında olması için çalışmalarımızı başlatmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu konuda öneride bulunmuştuk. Bakanlık bu önerimizi henüz sonuçlandırmadı.

KİŞİ BAŞI 50 GRAMI GEÇMEMELİ

– Dolayısı ile aşırı şeker tüketiminin azaltılması yönünde yapılacak her türlü toplamsal çalışmaya her zaman olumlu yaklaşıyor ve destekliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan kişi başına günlük tüketilen şeker miktarının 50 gramı geçmemesi gerekirken, halen iki katından fazla olan ülke şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik bu rehber, ulaşılması gereken hedefe uzak olmakla beraber, iyi bir başlangıçtır. Bu konudaki sağlık harcamalarına ve koruyucu hekimliğe olumlu yansıyacağını düşünüyoruz

AŞIRI ŞEKER İÇEREN ÜRÜNLERE ERİŞİM ZORLAŞTIRILMALI

Yayınlanan rehbere ilave olarak; aşırı şeker tüketiminin azaltılması için sadece şekerli gıdalardaki şeker miktarının azaltılması yeterli değildir. Bu anlamda aşağıda belirtilen noktalarda Türk Böbrek Vakfı’nın çalışmaya katkı sağlayacak önerileri arasındadır:

Bu düzenlemeleri uygulayacak, denetleyecek ve takip edecek kurum ve kuruluşların tespit edilmesi

Çocuklar açısından paketli gıda reklamlarının yayın saatlerinde düzenlemeye gidilmesi,

Reklam giderlerine ayrılan büyük bütçeler göz önünde bulundurularak, yeni vergilerle satış fiyatlarının arttırılması

Aşırı şeker içeren ürünlere erişimleri azaltılması/zorlaştırılması

YEREL GIDALARLA BESLENME ÖNE ÇIKARILMALI