Türkiye’nin tahıl ambarından üzücü tespit: Tarım yapmanın imkanı kalmadı

Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Meram Ziraat Odası’nda düzenlediği basın toplantısıyla tarım sektöründeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız’ın yanı sıra; Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu katıldı.

Toplantıda çiftçi temsilcileri adına söz alan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, çiftçilerin artan maliyetlerinden dolayı tarımdan uzaklaştığını söyledi.

“ELEKTRİK ZAMMI 108,2’YE ULAŞTI”

“Malumunuz uzun zamandır sürekli her platformda enerji bedellerinin yüksekliğinden bahsediyoruz” diyen Yağız, şöyle konuştu;

“Son bir yıldır yüzde yüz artan bir maliyet konusu. Enerji fiyatları ile tarım yapmanın, üretmenin imkanı kalmamıştır. Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere seralarda (ısıtma, havalandırma, nemlendirme, serinletme, aydınlatma, otomasyon), hayvansal üretimde elektrik enerjisi tarımsal girdi olarak kullanılmaktadır. Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise enerji fiyatları gelmektedir. Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır.”

“ELEKTRİK BİRİM FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ”

Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirten Yağız, “Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrik mutlaka desteklenmeli, indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanmalıdır. Diğer taraftan üreticilerimizin hak ettiği destekler, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulama bir an önce kaldırılmalıdır” dedi.

“ÇİFTÇİLERİN BANKA BORÇLARI YAPILANDIRILMALI”

Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının sıfır faizle yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Yağız, “Çiftçilerimizin 2015-2020 yılları arasında kullanılan kredilerden kaynaklı çok ciddi borç yükü bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir üretim ve kredi kullanımı açısından bu döneme ait borçların da faizleri silinerek anaparaları uzun vadeli yapılandırmaya gidilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.