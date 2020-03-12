Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde “İdlib” fotoğraf sergisi

WASHINGTON (AA) – Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği uhdesinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin İdlib'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Büyükelçilik binasında açılan sergiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Büyükelçi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda büyükelçilik görevlisi, diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı.

AA fotoğrafçılarının İdlib'de son birkaç ayda çektiği 40 civarında fotoğrafın yer aldığı serginin 20 Mart cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Sayan, serginin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin İdlib'de neyi savunduğunu ve mazlum halkın yanında nasıl durduğunu bu serginin çok güçlü şekilde anlattığını vurguladı.

Sayan, "Biz ülke olarak her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha o bölgede hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kılıç da İdlib'deki insanlık dramına karşılık veren tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "Orada vatani görevlerini canlarını ortaya koyarak yapan kahraman askerlerimizi bir kez daha yürekten selamlıyor, hayatlarını kaybeden askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına yeniden baş sağlığı diliyorum." dedi.

İdlib'de sahada görev yapan diğer sivil toplum görevlilerine ve medya mensuplarına da teşekkür eden Kılıç, "Bu kapsamda özellikle sahada görevlerini canları pahasına yürüten Anadolu Ajansı çalışanlarına da şükranlarımızı arz etmemiz gerekiyor. Onlar canları pahasına bu fotoğrafları çekmek için bölgede görev yapmıyor olsalardı, biz Amerikan kamuoyuna orada yaşananları bire bir aktaran bu sergiyi gerçekleştiremezdik." diye konuştu.

Kılıç, bu sergiyi gören ve görecek olan Amerikalıların, İdlib'de yaşananları bir nebze olsun daha iyi anlayacaklarını ve bu anlamda serginin değerli olduğunu kaydetti.