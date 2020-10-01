Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Kılıç’tan Biden’a ‘Dağlık Karabağ’ tepkisi

Büyükelçi Kılıç, Biden’ın paylaşımına cevap verdiği açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Kılıç, açıklamasında, “Sayın Başkan Yardımcısı, eğer kurban ile saldırgana eşit muamelede bulunmaktan sakınmış ve (Donald Trump) yönetiminden, Ermenistan’ı yasa dışı şekilde işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından ilgili BM kararları doğrultusunda geri çekilmeye teşvik etmesini istemiş olsaydınız bu adil olurdu.” ifadelerini kullandı.

Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump yönetiminin Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların durdurulması için devreye girmesi ve “Türkiye gibi ülkelerin bu çatışmadan uzak tutulmasını sağlaması” gerektiği yönünde ifadeler kullanmıştı.

Mr VP, it will be fair if you refrained from treating the victim and aggressor on an equal footing and thus asked the Administration to urge Armenia to withdraw from all illegally occupied Azerbaijani territories in accordance with relevant UN Resolutions https://t.co/cOwIMzPmHU — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) September 30, 2020

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