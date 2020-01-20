“Türkiye’ye AKP tarzı şeriat gelmiştir. Bununla mücadele edilmelidir”- Olaylar ve Nedenler (18 Ocak)

Murat Taylan'ın sunduğu "Olaylar ve Nedenler" programının konukları Haldun Solmaztürk, Mustafa Kemal Erdemol ve Aydın Tonga. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Türkiye’ye AKP tarzı şeriat gelmiştir. Bununla mücadele edilmelidir”- Olaylar ve Nedenler (18...