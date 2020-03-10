‘Türkiye’ye Askeri Yardımı NATO Müttefikleriyle Görüşüyoruz’ 

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD’nin, Türkiye’ye İdlib’de nasıl bir askeri yardım sağlanabileceği konusunu NATO müttefikleriyle konuştuğunu söyledi. Jeffrey, Rusya ve Suriye hükümetinin ateşkesi ihlal etmesi halinde buna yanıt olarak atılabilecek adımları da tartıştıklarını belirtti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile birlikte Brüksel’den telekonferans yoluyla gazetecilere brifing veren Jeffrey, “NATO’nun neler yapabileceğine bakıyoruz. Her seçenek masada” ifadesini kullandı.

Jeffrey, ateşkesin ihlali halinde ABD ve Avrupalı müttefiklerin olası yaptırımları da içeren adımlarla süratle bir yanıt vereceğini kaydetti.

Diğer NATO ülkelerinin bireysel olarak ya da İttifak halinde Türkiye’ye askeri desteğin söz konusu olabileceğini ifade eden Jeffrey, bununla birlikte, ateşkesin ihlali halinde Türkiye’ye yardım için bölgeye kara askeri gönderilmesi ihtimalini seçenek dışı bıraktı, havadan neler yapılabileceği konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Jeffrey, “Kara askerlerini unutabilirsiniz. Türkiye, kendisi ve muhalefet güçlerinin kendi başlarına mevkilerini koruma kabiliyetine fazlasıyla sahip olduğunu gösterdi. Mesele havadaki durum, biz de buna bakıyoruz” dedi.

Özel Temsilci Jeffrey, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konusundaki duruşuna da açıklık getirmesi gerektiğini yineledi. Jeffrey ve Satterfield, “Türkiye’yle güvenlik alanındaki ilişkilerin ilerleme sağlayabilmesi için S-400 konusunda bir çözüme ihtiyaç olacak” mesajını verdi.

Jeffrey, Rusya ve Suriye hükümetinin İdlib’de kalıcı bir ateşkes istediklerine inanmadığını, Moskova ve Şam’ın Suriye’de baştan başa bir zafer peşinde olduklarını söyledi.

Özel Temsilci Jeffrey, “Suriye’de askeri bir zafer kazanma peşindeler ve bizim hedefimiz de bunu yapabilmelerini zorlaştırmak, iki kez düşünmelerini sağlamak. Uyarılarımızı ve hazırlıklarımızı göz ardı ederlerse, NATO ve Avrupalı müttefiklerimizle yaptırımlar paketi ve diğer adımlar üzerinde istişare ederek mümkün olduğu kadar hızlı biçimde bir karşılık vereceğiz” diye konuştu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da, Suriye’de Rusya’nın garantörlüğünde geçmişteki ateşkeslerin hep geçici kaldığını, İdlib’de de böyle olmaması gerektiğini belirtti.