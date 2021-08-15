Türkiye’ye IBAN verip dünyaya yardım ediyorlar

Kastamonu ve Sinop’taki felaketler nedeniyle yardım kampanyası başlatan iktidar partisi, Arnavutluk, Sudan ve Suriye’deki sellerde hibe yardımlarında bulundu.

DENIZ AYHAN

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılabileceğine dair Cumhurbaşkanlığı kararı tartışma yarattı. Arnavutluk, Sudan ve Suriye’nin yaşadığı sel felaketlerine yardım eli uzatan iktidarın, ülkedeki felaketler için vatandaştan yardım talep etmesi tepkilere yol açtı.

SUDAN’DAKİ SELE YARDIM

20 Eylül 2020’de Sudan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, Risale-i Nur Merkezi ve Türk-Sudan İş Adamları Derneği, mağdur ailelere 500 bin dolar değerinde insani yardımda bulundu.

SURİYE’DEKİ SELE YARDIM

23 Aralık 2020’de AFAD tarafından Suriye’nin İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda yaşayan sel mağdurlarına Türk Kızılayı aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemesi gönderilmişti. Orman yangınlarının Türkiye’yi kasıp kavurduğu dönemde de Somali’ye 30 milyon doların hibe edilmesi eleştirilere neden olmuştu. “Türkiye bir tek Türkiye’ye yardım etmiyor” yorumları yapılmıştı.