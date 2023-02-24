Türkiye’ye müjdeli haber! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi…

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı oynanan rövanş maçlarıyla birlikte sona erdi. Temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Basel ile karşı karşıya geldi. Temsilcilerimizin ve diğer takımların maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Trabzonspor’un performansının ardından ülke puanı sıralamasındaki son durum merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

BAŞAKŞEHİR GRUBUNU LİDER BİTİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir, grubunu 13 puanla lider tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekiminde seri başı olan Başakşehir, grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4’ünde rakiplerine üstünlük kurma başarısı gösterdi. Turuncu-lacivertliler 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SİVASSPOR ZİRVEDE TAMAMLADI

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde G Grubu’nu zirvede bitirdi. Kırmızı-beyazlılar grubunu lider olarak tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde seri başı olarak kura çekiminde yer alma hakkını elde etti. Sivasspor grupta oynadığı 6 müsabakada; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDER

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Sarı-lacivertliler 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki kura çekiminde seri başı olarak yer alacak.

TRABZONSPOR, BASEL’E ELENDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu’nda Basel ile eşleşti. Bordo-mavililer ilk maçta rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti.

İkinci maçta rakibine 2-0 yenilen temsilcimiz, Avrupa kupalarına veda etti.

KRİTİK EŞİK

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu maçlarının oynanmasının ardından kritik bir eşik geride kaldı. Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden İsviçre’nin sadece 1 takımı kaldı. Üst sıralarda yer alan Sırbistan ile Avusturya’nın ise Avrupa kupalarında devam eden herhangi bir temsilcisi bulunmuyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte son durum…

14 – Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

13 – İsviçre: 29.175 (1 takımı var)

12 – TÜRKİYE: 31.100 (3 TAKIMI VAR)

11 – Sırbistan: 31.875 (Takımı kalmadı)

10 – Avusturya: 33.600 (Takımı kalmadı)

9 – İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında 10’uncu sıraya (Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılım) çıkabilmesi için Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.

2024-2025 SEZONUNU ETKİLEYECEK

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin bu sezon aldıkları puanlar, 2024-2025 sezonunu etkileyecek. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye eğer ilk 10’a girerse; 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu takımımız Şampiyonlar Ligi’ne yine direkt katılacak. Eğer 11. sırayı alabilirsek, yine direkt Şampiyonlar Ligi’ne gitme ihtimali olacak ve ancak orada da çeşitli kriterlerin olması gerekecek. Örneğin 2023-24 sezonunun Şampiyonlar Ligi Şampiyonu’nun kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alması gibi kriterler öne çıkacak.

İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3’üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3’er eleme turu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15’e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 2, Konferans Ligi’ne 1 takımla katılacağız.

ŞAMPİYON 4 ELEME OYNAYACAK

Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. sırada kalan Türkiye’de 2022-23 sezonunun şampiyonu, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için tam 4 eleme turu oynamak zorunda… Türkiye Kupası Şampiyonu, lig 2. ve 3.sü ise 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde gruplar için 3 farklı eleme oynamak zorunda.