Türkiye’ye ne kadar daha Suriyeli gelecek? – Olaylar ve Nedenler (22 Şubat 2020)





Murat Taylan'ın sunduğu Olaylar ve Nedenler'e Alper Taş ve Necdet Saraç konuk oldu. Programa telefonla katılan Tele1 Orta Doğu haberleri editörü Ömer Ödemiş ve Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat, Suriye sorunuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Tele1'e destek olmak için:

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