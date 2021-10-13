Türkiye’ye seyahat talebi yüzde 400 arttı

İngiltere’de faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu şirketi Easyjet, İngilizlerin favori tatil güzergahlarını belirledi. Easyjet, corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’ye yönelik talebin yüzde 400 arttığını açıkladı.

İngiltere’nin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ve Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeyi kırmızı listeden çıkarmasının ardından rezervasyonlarda yaşanan artış sürüyor. Havaların soğumasına rağmen İngiliz Havayolu şirketi Easyjet, Türkiye, Kanarya Adaları ve Mısır’a yönelik rezervasyonların hızlandığını belirtirken, corona virüsü pandemisi sonrası havayolu endüstrisinde bir toparlanmanın ‘yolda olduğunu’ söyledi.

‘TÜRKİYE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELERDEN’

Easyjet, kısıtlamaların hafiflemesi ve seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki üç ay içerisinde turizm kapasitesinin corona virüsü önceki seviyelerin de üstüne çıkacağı belirtiliyor. Easyjet CEO’su Johan Lundgren, “İyileşmenin devam ettiği açık. Mısır ve Türkiye de dahil olmak üzere popüler kış güneşi destinasyonlarına uçuş ve tatil arayan müşterilerin eğlence amaçlı seyahatlerine yönelik taleplerin arttığını görüyoruz. Özellikle Ekim ayı rezervasyonları oldukça fazla” ifadelerinde bulundu.

Şirket, Kanarya Adaları’na uçuşların şu anda 2019 seviyelerinin yüzde 140’ının üzerine çıktığını ifade etti. Son zamanlarda kuralların gevşetilmesi ve kırmızı listedeki ülkelerin aza indirilmesiyle, Mısır ve Türkiye’ye yönelik rezervasyonların yüzde 400 arttığı belirtildi. Uzmanlar, İngiliz turistlerin popüler destinasyonlarının başında Türkiye’nin yer aldığını vurguladı.

PCR TESTLERİ ENGEL OLUYOR

Ancak Easyjet CEO’su Lundgren, “Mısır ve Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda 400’lük bir artış sağladık. Müşterilerimiz Türkiye’ye gitmek için can atıyor. Ancak PCR testleri onlar için büyük bir engel oluşturuyor.” ifadelerinde bulundu.

Havayolu, ivmenin devam etmesini bekliyor ve önümüzdeki altı ay için toplam rezervasyonların bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katı olduğunu söyledi.

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