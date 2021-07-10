Türkiye’ye verilmeyen F-35’ler Avrupa’yı canından bezdirdi: ABD casuslukla satmış

İsviçre, Belçika, Hollanda, Danimarka, Polonya, İtalya ve Norveç’in teslim alıp kullanmaya başladığı F-35’lerde, 871 kusur ve açık tespit edildi. Avrupa’nın ürettiği Eurofighter’dan saatte 400 km daha yavaş olan uçak, sadece 1700 km hıza ulaşıyor ve menzili de Eurofighter ile Fransız Rafale B’ye göre çok daha kısa. Yeni teknoloji ile göz kontrolü ve daha modern bir kokpitle yönetilen uçağı satın alan ülkeler, siparişlerini iptal etmeye başladı.

MALİYET ARTINCA YARIYA DÜŞTÜ

ABD’nin raporlarına da giren 871 kusur ve açığın dışında, F-35’lerin ilk partisini alan ülkeler, başta verilen işletmesel ve maliyet değerlerinin de çok yüksek çıktığını belirtiyor. Belçika, F- 35’lerin maliyetinin vazgeçilen F-16’lara kıyasla, kendilerine açıklandığı gibi yüzde 30 değil, yüzde 100 daha fazla olduğunu açıkladı.

2019’da ilk F-35’lerini alan Hollanda’da üssün yakınlarındaki bölge sakinleri aşırı gürültüden şikayet etmeye başladı. Hollanda için de maliyetler çok yüksek ve bu nedenle hükümet 85 yerine, 37 uçak alabileceğini duyurdu.

TEKLİFLERİ ÖĞRENME GİRİŞİMİ



F-35’lerin elinde kalacağından korkan ABD, farklı yöntemler deniyor. ABD’li askeri casusların, Danimarka’da çeşitli faaliyetlerde bulunup bu ülkeye teklif veren diğer ülkelerin fiyatlarını öğrendiği belirtiliyor. Bu durum NATO üyesi iki ülke arasında sıkıntı yarattı. İsviçre’de de, yüksek maliyetli bu uçaklara tepki var. Halk ve medya, 36 F-35 için 5.1 milyar frank ödemek isteyen Savunma Bakanlığı’nı topa tutuyor.

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