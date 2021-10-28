Türkiye’ye yönelik ambargo Kanadalı şirketi batırdı

Azerbaycan’ın geçtiğimiz yıl Karabağ’a yaptığı harekat sırasında Türk SİHA’larının kullanılması nedeniyle Kanada’nın Türk savunma sanayi şirketlerine ambargo uygulaması, Kanadalı bir tedarikçi şirketin batmasına neden oldu.

Sozcu.com.tr

Kanada hükümetinin 2020’de Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle TUSAŞ’a ürün tedarik eden Kanadalı elektronik şirketi Telemus Systems battı.

Middle East Eye’ın haberine göre, yasağın Telemus’un ana müşterisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TAI) kaybetmesine neden olduğu ve nihayetinde firmanın iflasına yol açtığını bildirdi.

SONUÇ ALAMADILAR

Şirketin Kanada Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı sayısız görüşmeye rağmen rağmen, şirketin Türkiye’ye ihracat izinleri konusunda bir gelişme yaşanmadı. Devlet yaptırımları sonucunda şirket artık gelir elde edemez hale geldi.

Şirketten bir yetkili Middle East Eye’a verdiği demeçte, “Onlara bunun hem Türk hem de Kanada şirketlerine zarar vereceğini söyledik. Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz” dedi.

24 Ağustos 2021’de iflasını açıklayan şirketin 638 bin dolar borcu bulunuyor. Şirketin net zararı ise yaklaşık 1,1 milyon dolar.

NE OLMUŞTU?

Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki Karabağ’a yönelik gerçekleştirdiği harekat esnasında Türk menşeili silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanılması nedeniyle Türkiye’ye ambargo kararı almış, bu SİHA’lar için ürün tedariğinde bulunan Telemus Systems gibi Kanadalı şirketlerin Türkiye’ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti.

Ambargo altındaki parçalar arasında Türkiye’nin ihraç ettiği SİHA’lara takılan kamera sistemleri yer alıyordu.

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