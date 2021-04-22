“Türkiye’yle Anlaşmazlıkları Tartışmaktan Çekinmeyiz” 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında Bakanlık Sözcüsü Ned Price’a Türkiye sorusu yöneltildi. Toplantıda Başkan Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması durumunda bunun Türkiye’yle zaten gergin olan ilişkileri nereye taşıyacağı soruldu.

Price yanıtında 1915 olayları konusunda yorum yapmadı. Türkiye’nin uzun zamandır değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten sözcü “Ankara ile ortak çıkarlarımız var. Bunlara terörle mücadele, Suriye’deki çatışmaları sonlandırma, bölgedeki kötü etkileri uzaklaştırma da dahil. Bu işbirliğini ortak önceliklerimiz üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz, çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir müttefik. Tabii ki anlaşmazlıklarımız var, ancak müttefikler gibi diyalog halindeyiz” dedi.

Türkiye’yle diyaloğun ne üzerine olduğu sorulduğundaysa sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel’de bir araya geldiğini hatırlattı. “Brüksel’e ilk seyahatimizde ikili görüşme fırsatı buldular” diyen Price bu diyaloğun güvenlik, terör ve terörle mücadele gibi iki ülke arasındaki karşılıklı ortak çıkar ilişkisinin sonucu olduğunu söyledi.

Sözcü Price, Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’yle ilişkileri ve ortak çıkarları yansıtan şekilde temas yürüttüğünü ve Türkiye’yle yaşanan anlaşmazlık konularını dile getirmekten de çekinmediğini söyledi.

S-400 ve insan hakları konularının bu anlaşmazlıklar arasında olduğunu belirten Price, “Bunları dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Bunların her ikisini de dost ve müttefik olarak aynı anda yapabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu. Bakanlık sözcüsü, “Anlaşmazlıklar olduğunda bunları gündeme getiririz ve tartışırız, bunların üstünü örtmeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gününde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüz yüze görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Antony Blinken’ın bu görüşmede Ankara’ya Rus S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmaması konusunda yeniden uyarıda bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamaya göre Blinken ayrıca Türkiye’nin kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin kaygılarını ifade etmişti. İki bakanın, Suriye ve Afganistan’daki ortak çıkarlarını, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki ön görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını ele aldıkları da belirtilmişti.

Türk Dışişleri’nden yapılan açıklamada da ittifak ilişkilerinin öneminin teyit edildiği belirtilmiş, ayrıca ABD tarafının Afganistan toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye’ye teşekkür ettiği kaydedilmişti.

Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz hakkında etraflı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada PKK/PYD/FETÖ bağlamında ABD’den taleplerin tekrarladığı kaydedilmiş, “Görüşmede S-400 konusu da ele alındı” denilmişti.

Daha sonra Anadolu Ajansı’nda yayınlanan bir haberde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Bakan Blinken’a, Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin tamamlanmış bir anlaşma olduğunu bildirdiği aktarılmıştı.