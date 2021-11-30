Türkler kendini ağır tehdit altında hissediyor

Global araştırma şirketi Ipsos’un 28 ülkede 22 binin üzerinde kişi ile yaptığı araştırmaya göre ülkesinde bir çevre felaketi tehdidini en yakından hisseden ikinci millet Türkler.

Özlem Ermiş BEYHAN

Türkiye vatandaşları ağır bir baskı altında, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok alanda kendini ağır bir tehdit altında hissediyor. Bu, bir saptama değil, global araştırma şirketi Ipsos’un 28 ülkede 22 binin üzerinde kişi ile yaptığı son araştırmasının sonucu. Araştırmaya göre tüm dünyada ülkesinde bir çevre felaketi tehdidini en yakından hisseden ikinci millet Türkler. “Ülkem gelecek 12 ayda bir doğal felaket yaşanma tehdidi altında” diyen Türk vatandaşlarının oranı yüzde 90. Türkiye bu kategoride Peruluların (%91) ardından ikinci sırada. Kendisinin ya da ailesinin güvenliğine dair tehdit algısında da 28 ülke içinde Türkiye zirveyi paylaşıyor. Türkiye’den katılımcıların yüzde 87’si kendisinin ya da ailesinin güvenliğini tehdit altında hissediyor. Türkiye’yi bu kategoride sadece Güney Afrika az bir farkla geçebiliyor.

ÇATIŞMA VE TERÖR TEHDİDİ

Türkler bir terör tehdidini ise en yakından hisseden millet. “Önümüzdeki 12 ay içinde ülkem bir terör saldırısı tehdidi altında” diyen Türklerin oranı yüzde 87. Ülkede etnik ya da azınlıklarla bir çatışma tehdidi hissetme konusunda da zirvedeyiz. Türkiye’den katılımcıların yüzde 79’u önümüzdeki 12 ay içinde bir etnik ya da azınlıklarla çatışma olması tehdidini hissettiğini söylemiş. Türkiye, bu kategoride Güney Afrika’nın ardından en büyük tehdidi hisseden 2. ülke.

Kötümserlikte zirvedeyiz

■ Araştırmaya göre Türk insanlarının yüzde 85’i dünyanın geçtiğimiz yıl daha kötü bir yer haline geldiğini düşünüyor. Global ortalama yüzde 82. Türkiye kötümserlikte Peru, Şili ve Güney Afrika ile

zirveye oynayan ülkelerden biri.

■ Araştırmada diğer bir soru ise kötümserliğimizin boyutlarını daha da netleştiriyor. Katılımcılara, “Dünyada bugünlerde daha fazla şey iyileşirken, daha az şey kötüleşiyor” cümlesine katılıp katılmadıkları soruldu, Türkiye’den katılımcıların sadece yüzde 26’sı bunu onayladı.

■ Türkler, Japonlardan (%25) sonra “en kötümserleşmiş millet” olarak araştırmaya damga vurdu.

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