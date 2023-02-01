Türkler ülkeden kaçarken yabancılar Türkiye’ye yerleşiyor

Türklerin AB ülkelerine yaptığı iltica başvurusu hızla yükselirken, dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların sayıları da büyük oranda artış yaşanıyor.

Türkiye’de oturma izinli yabancı sayısı 2005 yılından bu yana yüzde 657 oranında arttı. Oturma iznine sahip yabancıların yarısından fazlası İstanbul’da yaşıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, oturma iznine sahip olan yabancı sayısı 2005 yılında 178 bin 964 iken, 7 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 1 milyon 354 bin 94’e çıktı. Türkiye’de ikamet izni ile hangi ülkeden kaç kişi var

İkamet izni ile Türkiye’de bulunan 10 uyruk

Rusya 154.297

Irak 130.643

Türkmenistan 115.279

Suriye 99.663

İran 94.656

Azerbaycan 68.612

Özbekistan 59.970

Afganistan 51.707

Ukrayna 47.236

Kazakistan 45.638

Diğer 487.452

AB’YE EN ÇOK İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÜLKELER ARASINDA TÜRKLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Çeşitli ülke vatandaşları Türkiye’ye yerleşmek için ikamet izni alırken Türklerde yaşanan ekonomik sıkıntı ve değişik nedenlerden dolayı AB ülkeleri ve ABD’ye sığınma başvurusunda bulunuyor.

Türkiyelerin AB ülkelerine iltica başvuru sayısı kasım ayında da hızlı artışını sürdürerek ekim ayına göre yaklaşık 8 bin 300 başvuru ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son yıllarda, bu büyüklükte sadece Suriyeliler, Afganlar ve Ukraynalılar için kaydedilmişti. Ağustos ayından bu yana Türkler, AB’de uluslararası koruma başvurusunda bulunan üçüncü büyük grup oldu. Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine göre kasım ayında AB ülkelerine en çok iltica başvurusunu, 17 bin 739 kişi ile Suriyeliler ile 17 bin 739 kişi Afganlar yaptı. Onları 8 bin 399 kişi ile Türkler ve 4 bin 900 kişi ile Kolombiyalılar izledi.

AB ülkeleri, ilk etapta Türklerin başvurularıyla ilgili yaklaşık 2 bin 200 karar verdi. Bu karar, bir önceki aya göre, 2022’deki tüm diğer aylardan daha fazla. Bununla birlikte, başvurulardaki hızlı artış göz önüne alındığında, ilk etapta uygulamalar ve kararlar arasındaki boşluk genişlemeye devam etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı (yaklaşık 6.200 vaka). Sonuç olarak, bekleyen davalar Kasım ayı sonunda 34 bin 800’e yükseldi. Bu rakam 2022’nin başındaki seviyenin iki katına çıktı.

ABD’YE KAÇAN TÜRKLERİN SAYISI 31 BİN 485 KİŞİYE YÜKSELDİ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin resmi rakamlarına göre Meksika sınırından ABD’ye geçenler arasında Türk vatandaşları da var. Son yıllarda, Türkiye’den Meksika’ya gelerek ABD’ye kaçan Türklerin sayısı 31 bin 485 kişiye yükseldi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son verilerine göre, 2020 yılında bin 944, 2021 yılında 4 bin 989 2022 yılında ise 24 bin 362 Türk Meksika sınırından ABD’ye sığınmacı olarak geldi. Son üç yılda, Türkiye’den 253 çocuk ailesiyle birlikte, 23 çocuk da kendi başlarına refakatiz olarak Meksika sınırından ABD’ye giriş yaptı