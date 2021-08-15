Türklere küfür ederek video çeken Suriyeli yakalandı

Sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Türkiye ve Türkler’e yönelik galiz sözler sarf ederek provokasyon yapmaya çalışan Suriye uyruklu M.M Kahramanmaraş’ta yakalandı.

AHMET KAYA

Sosyal medya platformu Tiktok’ta yayınlanan ve ahlaksızca küfürler içiren paylaşımın diğer medya platformlarında da paylaşılması üzerine binlerce kişi, yabancı uyruklu bu kişiye tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak polis tarafından başlatılan inceleme sonucu küstah paylaşımı yapan M.M adlı Suriye uyruklu kişinin Gaziantep’te yaşadığı ve Kahramanmaraş’a gittiği belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda M.M yakalanarak Gaziantep’e ötürüldü ve sorguya alındı.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden “Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. İsimli şahıs olduğu anlaşılmış olup bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” şeklinde yazılı bir açıklama yapıldı.

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