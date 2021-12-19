Türklerin yüzde 59’u yeni yıla umutlu giriyor

Yeni yıl yeni umutlar demek, ancak Ipsos araştırması Türkiye’de vatandaşların umutlarının dip yaptığını ortaya koydu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Araştırmada “2022’nin, 2021’den daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum” diyen Türk vatandaşlarının oranı sadece yüzde 59. Türkiye bu oranla yeni yıldan en umutsuz insanların yaşadığı 3’üncü ülke. Global ortalama ise yüzde 77.

EN UMUTSUZ 3. ÜLKEYİZ

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, 2021’in nasıl bir yıl olduğunu ve 2022 beklentilerini 33 ülkede 22 bin kişi ile görüşerek ortaya koyan bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre Türkiye 2021’i en kötü geçiren ve 2022’nin daha iyi bir yıl olacağına dair umutları en az olan birkaç ülkeden biri oldu. Türkiye’de “2021 benim ve ailem için kötü bir yıldı” diyenlerin oranı yüzde 74. Türkiye bu oranla Güney Afrika ve Güney Kore’den sonra 2021’den en umutsuz 3. ülke oldu. “2021 ülkem için kötü bir yıl oldu” diyenlerin oranı ise Türkiye’de yüzde 85 gibi

çok yüksek bir seviyede.

“EKONOMİ DÜZELMEZ”

Türkiye’de dünya ekonomisinin 2022’de 2021’den daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Türkiye bu oranla en sonda, ekonomiden en umutsuz ülke oldu.

Türkiye “sanal yaşayacağız” diyor

Ipsos araştırmasında farklı konularda da sorular var. Örneğin “Birçok insan yaşamını sanal dünyalarda yaşayacak” cümlesine en çok onay Türkiye’den. 33 ülke ortalaması yüzde 57 iken, Türkiye vatandaşlarının yüzde 77’si yaşamın sanal dünyaya kayacağını düşünüyor. düşünüyor.