Türklük anayasadan çıkarılsın Kürtçe ikinci resmi dil olsun!

Cumhur İttifakına katılması beklenen Hüda-Par, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a destek verme kararı aldı. Hafta içinde AKP’den Genel Başkan Vekili düzeyinde son teklif götürülecek. Hüda-Par’ın güçlü olduğu Batman veya Diyarbakır’da bir ismin AKP’den milletvekili adayı gösterilmesi önerilecek. Hüda-Par, “Hizbullah’ın siyasi uzantısı” olarak eleştirilirken Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da “Hizbullah bana göre terör örgütü değildir” demişti. Partinin 2021’de yayınladığı programında yer alan “Türklük” karşıtı öneriler tepkilere neden olmuştu.

Zekeriya Yapıcıoğlu

TÜRKLÜK ANAYASADAN ÇIKSIN!

2018 seçimlerinde toplam 157 bin oy alan partinin önerilerinden bazıları şöyle: “Kürtçe ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe eğitim dili olmalıdır. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ gibi yazılar silinmeli, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı ayrımcı söylem terk edilmelidir. Said-i Nursi, Şeyh Said ve Seyyid Rıza gibi Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir.”