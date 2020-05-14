“Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi” fotoğraf sergisi

AŞKABAT (AA) – Türkmenistan'da, ülkenin "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı nedeniyle uluslararası fotoğraf sergisi ve konferans düzenlendi.

Türkmenistan Kültür Bakanlığınca düzenlenen sergide, yerli ve yabancı fotoğrafçıların ülkenin kültür ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğrafları yer aldı.

Sergide ayrıca Anadolu Ajansı (AA) fotoğrafları da yer aldı.

"Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" isimli etkinlik yabancı fotoğrafçıların da katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıyla devam etti.

Toplantıda AA'yı Foto Muhabiri Özkan Bilgin temsil etti.

Katılımcılara AA'nın çalışmalarını anlatan Bilgin, sergiye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bilgin, AA'nın, fotoğraf alanında yaptığı atılımlarla görsel arşivini bölgenin en büyük online içerik platformu "anadoluimages.com" üzerinden kullanıcılarına açtığını ve 8 milyona ulaşan görselin yer aldığı arşivini kullanıcıların hizmetine sunduğunu söyledi.

Organizatörler, Anadolu Ajansı ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

– BM Türkmenistan'a 25 yıl önce "daimi tarafsız ülke" statüsü verdi

Türkmenistan 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan bir kararla "daimi tarafsız ülke" statüsü kazandı.

Türkmenistan'da tarafsızlık, devletin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul ediliyor, dış politika bu statü temelinde belirleniyor. Bu nedenle Türkmenistan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmıyor, topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasına veya topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kullanılmasına izin vermiyor ve tarafsızlık statüsünü zedeleyeceğini düşündüğü politikalardan kaçınıyor.