Türkmenistan'dan Afganistan'a 6 tır insani yardım

KABİL (AA) – Türkmenistan ramazan nedeniyle Afganistan halkına dağıtılmak üzere 6 tır insani yardım gönderdi.

Akine Sınır Kapısı'ndan Afganistan'a giren yardım konvoyunu Faryab Valisi Nakibullah Faik, Türkmenistan'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kabayew Bazarbay ve yerel yöneticiler karşıladı.

Burada konuşan Faryab Valisi Faik, Türkmenistan ile Afganistan arasında her zaman iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın daha önce de farklı alanlarda Afganistan'a yardımda bulunduğunu ifade eden Faik, Türkmenistan'ın, Afganistan'ın en iyi komşularından olduğunu belirtti.

Türkmenistan'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kabayew de Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un kararıyla ramazan ayı nedeniyle yiyecek ve içecek malzemelerinden oluşan 6 tır insani yardımı Afgan yetkililere teslim ettiklerini kaydetti.