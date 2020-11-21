TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Avrupa Parlamenterleri ile görüştü

İSTANBUL (AA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Avrupa Parlamentosu (AP) Üyeleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi ile bir dizi temasta bulundu.

TÜRKONFED açıklamasına göre, çevrim içi olarak gerçekleştirilen görüşmelerde AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu gündem ihtiyacı ve uzun vadeli iş birliği alanları masaya yatırıldı.

16-20 Kasım'daki temaslarda, AP Üyesi&Avrupa Parlamentosu Türkiye Forum Başkanı Kris Peeters, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AP Üyesi&Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AP Üyesi&TBMM-Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜRKONFED, Avrupa Parlamenterleri ile yaptığı temaslarda, Türkiye ve üyesi olduğu Avrupa KOBİ Birliği SMEunited çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Türkiye-AB ilişkilerinde tam üyelik hedefi korunurken sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu Gümrük Birliği güncellenmesinin Avrupa iş dünyasının ortak çağrısı olduğu hatırlatıldı. Toplantılarda yeşil gündem ve sürdürülebilir kalkınma başta olmak üzere, Avrupa ile Türkiye arasındaki uzun vadeli iş birlikleri değerlendirildi. Ayrıca, Türk iş dünyası ile AB entegrasyon sürecinin dönüştürücü etkisinin hem Türkiye hem Avrupa Birliği toplumlarının refahına, güvenliğine, stratejik çıkarına olacağına vurgu yapıldı.

– Büyükelçi ile iş dünyası ve KOBİ’ler ele alındı

Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile yapılan görüşmede Bozay, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum konusunda Türk iş dünyasının sağlayabileceği itici güç, yeşil dönüşümü destekleyen yenilikçilik ve Ar-Ge projelerine katılım konularını ele aldı. Yeni büyüme modeli kapsamında yeşil tahvil gibi finansman araçlarının önemini vurgulayan Bozay, AB tedarik zincirlerinde ‘stratejik özerklik’ açılımına Türkiye’nin sağlayabileceği katma değeri değerlendirdi.

TÜRKONFED Başkanı Turan da ‘Orta Gelir-Orta Demokrasi Raporu’, ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’, ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ ve SMEunited’daki çalışmaları hakkında Büyükelçi Bozay’a bilgi aktardı. Turan ayrıca, iş dünyasının AB ile entegrasyon zemininde ilerlemek üzere ortak gündeme katkı sağlamaya hazır olduğunu paylaştı.

Açıklamada görüşmeleri değerlendiren Turan, Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinin devamlılığının ve Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma odaklı güncellenmesinin, ilişkilerde olumlu dönüşüm yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi. Turan ayrıca, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında Türkiye’nin AB’nin bir numaralı çözüm ortağı olabileceğine dikkati çekti.

Turan, AB ile Türkiye’nin gündeminin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında kesiştiğini aktardı. Türkiye’nin bu alanlarda, AB’nin bir numaralı çözüm ortağı olabileceğini belirten Turan, "TÜRKONFED olarak, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında attığımız somut adımlar, Türk iş dünyasına yönelik bir erken uyarı mekanizması oluşturuyor. Bu çalışmalarımızı paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz üst düzey temaslar ile iş birliği yolundaki irademizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

– "Gümrük Birliği sürdürülebilir kalkınma odaklı güncellenmeli"

Ekonomi ile demokrasinin doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Turan, "Ülke olarak ‘orta gelir’ ve ‘orta demokrasi’ tuzağından kurtulmamız, bununla birlikte AB standartlarına ulaşmamız gerekiyor. Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinin devamlılığı ve Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma odaklı güncellenmesi, ilişkilerde olumlu dönüşüm yaratmak için önemli birer fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Turan’ın Brüksel temasları, Avrupa KOBİ Birliği SMEunited Başkanı Alban Maggiar ve Genel Sekreteri Veronique Willems ile devam edecek.