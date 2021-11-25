TURKOVAC aşısı çıktı mı, ne zaman uygulanacak? Turkovac inaktif aşı mı?

Turkovac, corona virüs salgınında yerli bir aşı olarak kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. İnaktif bir aşı olan Turkovac için ‘Acil Kullanı Onayı’ başvurusu yapıldığını duyurdu. Bakan Koca, Turkovac’ın yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ettiğini belirtti.

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatılmıştı. Turkovac çalışmasında şu ana dek yan etki görülmediği duyurulmuştu.

TURKOVAC AŞISI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, “Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif türdedir.

“TURKOVAC’I SERİ ÜRETİME GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye’nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

* Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin, aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati öneme haizdir.

* Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık.

* Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık.

* Ayrıca TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.