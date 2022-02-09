Turkovac’a Erzurum’da yoğun ilgi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Sağlık Bakanlığınca corona virüsüne karşı Türkiye’de geliştirilen yerli aşı Turkovac’ın Erzurum Şehir Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığını belirterek tüm vatandaşların Türkiye’nin güvenilir aşısı Turkovac’ı yaptırmalarını istedi.

Dr. Gürsel Bedir, “Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 81 ilde uygulanmaya başlayan Covid-19’a karşı etkili yerli aşımızı, Şehir Hastanemizde uygulamaya başladık. Değerli vatandaşlarımız aşı yaptırmak için MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını kolaylıkla yaptırabilirler.” dedi.

Bedir; “Covid-19’la mücadelemizde 7-24 Şehir Hastanemizde hizmetinizdeyiz. Bizler sağlık ailesi olarak sağlığınızı düşünüyor ve önemsiyoruz. Yerli aşımız Turkovac’a güvenin, aşınızı yaptırın ve pandemiyi Erzurum’da bitirmemize destek olun. Şehrimizde vaka yoğunluğunu, aşılarımızı yaptırarak azaltabilir hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz. Bunun için “Haydi Erzurum Aşı Olmayan Kalmasın” diyoruz.” dedi.

Bedir; “Aşı yaptıran vatandaşlardan, anne Nesrin Bayraktutan ve oğlu Enes Bayraktutan yerli aşı Turkovac’ı güvenle yaptırdıklarını dile getirip memnuniyetlerini bizimle paylaştılar” dedi. (İHA)

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