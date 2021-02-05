TÜROB’un 2020 yılı yatırım raporu göre Antalya ve İstanbul yatırıma doymadı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) 2020 yılı yatırım raporuna göre, salgına rağmen 2020’de 137 yeni otel projesi için teşvik belgesi başvurusu yapılırken, 2020'de teşvik belgesi alan projelerin yatak kapasitelerine bakıldığında yatırımların neredeyse yarısı Antalya ve İstanbul’a yapıldı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü 2020 yılında salgın nedeniyle tarihinin en kötü dönemini yaşamasına rağmen yatırımlar açısından cazibesini kaybetmedi. Otel yatırımları, 2020 yılında da yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri olmaya devam etti.

TÜROB'un, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Yatırım Teşvik Belgeleri"ne ilişkin verilerinden hareketle hazırladığı 2020 yılı yatırım raporuna göre, geçen yıl toplam teşvik değeri 4 milyar 65 milyon TL olan, toplam 31 bin 98 yataklı 137 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

Geçen yıl teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yıla göre yüzde 7 gerilerken, proje sayısı yüzde 19, yatak kapasitesi yüzde 1,2 artış gösterdi. 2019 yılında toplam 30 bin 727 yatak kapasiteli 115 otel projesi için 4 milyar 353 milyon TL tutarında teşvik başvurusu yapılmıştı.

– Teşvik belgesi alan projelerin 24’ü Antalya’da, 18’i İstanbul’da yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan "2021 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" hesabına göre, bu dönemde yapılan otel yatırımlarının oda başına maliyetinin 183 bin 404 TL, toplam yatırım maliyetinin ise 5 milyar 704 milyon TL olduğu hesaplandı.

Öte yandan TÜROB’un raporuna göre, geçen yıl 41 şehirde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda Antalya ve İstanbul’un ezici ağırlığı devam etti. Anadolu’nun ise yavaşladığı gözlendi.

Özellikle son yılların gözde bölgesi Karadeniz’de yatırım furyasının yavaşlaması dikkati çekti. Hayata geçirilecek yeni yatırımlarda Antalya ve İstanbul’un ezici ağırlığı da sürüyor. Teşvik belgesi alan projelerin 24’ü Antalya’da, 18’i İstanbul’da yer aldı. En fazla başvuru yapılan Antalya’daki 24 otel projesinde 9 bin 208 yatak yer alıyor. 18 başvuru olan İstanbul’daki projelerin toplam yatak kapasitesi ise 4 bin 308. Yani yatak kapasitesine bakıldığında, geçen yılki projelerin hemen hemen yarısı Antalya ve İstanbul’da yer aldı.

Muğla 7, Mardin 6, Nevşehir ve Balıkesir 5'er, İzmir, Hatay, Sakarya ve Şanlıurfa 4’er projeyle ilk 10’da yer alan diğer iller oldu. Uzun süre en fazla yatırım alan ilk üç il arasında yer alan Trabzon’da geçen yıl proje sayısı 2’de kaldı.

2020 yılında teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 33 otelde 15 bin 447 yatak ile 5 yıldızlılar ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 49 proje ile 3 yıldızlı oteller için oldu.

– Yatırımların devam etmesi umut ve güvenin göstergesi

Raporda yer alan TÜROB değerlendirmesinde, “Pandeminin sektörde olumsuz etkileri ve birçok alanda yatırımların ertelendiği bir dönemde dahi yatırımcılar, 2020 ve öncesinde başlattıkları otel yatırımlarını, duran yatırım maliyetinin daha yüksek olduğu gerçeğinden hareketle tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durum yatırımcıların sektöre yönelik umudunun ve güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.” denildi.