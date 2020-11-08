TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya seyahat acenteleri temsilcileriyle Mardin'de bir araya geldi:

MARDİN (AA) – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 salgını sürecinde turizm trendlerinin değiştiğini belirterek, doğa ve kültür turların daha fazla ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Mardin'de bir otelde, seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya gelen Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Seyahat acentelerinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini aktaran Bağlıkaya, bu yönde destek beklediklerini kaydetti.

Salgın sürecinde turizm trendlerinin de değiştiğine dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle konuştu:

''Daha kısa mesafelerle, özel açlarla yolculuk öne çıktı. İnsanlar, daha çok kısa mesafeye seyahat etmeyi tercih ediyor. Doğa turları daha çok öne çıktı. Bu vesileyle bizim deniz, kum, güneşten sonra en önemli gücümüz olan kültür hazinemiz de böylece biraz daha önemli hale geldi. Turizmin pastasını Türkiye'de 5 şehir paylaşıyor. Yüzde 80 kısmı bu beş şehirde, geriye kalan kısmı da 76 şehirin de ekonomiye değer kattığı yansıyor. Dolayısıyla bu dengenin kültür turlarıyla biraz daha kültür tarafına doğru ağırlık kazanacığını düşünüyoruz.''

Bağlıkaya, tarih boyunca birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapan Mardin'in, kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere gastronomi ve deneyim turizmi ile de öne çıktığını vurguladı.

Birçok farklı dil, din ve kültürün bir arada yaşadığı kentte, cami, medrese, kilise, manastır, farklı uygarlıkların yaptırdığı kaleler ve tarihi ören yerlerinin, tam bir kültür mozaiği olarak bugün de dimdik ayakta durduğunun altını çizen Bağlıkaya, Mardin'in hak ettiği turist sayısına ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Bağlıkaya, TÜRSAB olarak salgın sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Firuz Bağlıkaya, daha sonra toplantıya katılan Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Vekili Sabahattin Genç'e plaket verdi.