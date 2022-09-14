TÜRSAB heyeti 50’nci yaşında Anıtkabir’de söz verdi: İlkelerinizin daima koruyucu ve kollayıcısı olacağız!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 50’nci yaş kutlamaları çerçevesinde yönetici ve üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı; “Yol gösterici ilkelerinizin daima koruyucusu ve kollayıcısı olacağız” sözünü verdi.

Latif SANSÜR

Dünyanın dört bir yanından ülkemize turist getiren seyahat acentalarının meslek örgütü TÜRSAB’ın 50’nci yaş kutlamaları çerçevesinde,Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu Başkanları, İhtisas Başkanları, Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) Yöneticileri ve TÜRSAB çalışanlarından oluşan kalabalık bir heyetle Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün manevi huzuruna çıktı.

Mozoleye çelenk bırakan TÜRSAB heyeti, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve Anıtkabir Müzesi’ni ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Ülke turizmimizi tüm dünyaya tanıtırken, yol gösterici ilkelerinizin daima koruyucusu ve kollayıcısı olacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEFİNİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUZ”

Bağlıkaya, Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

*Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 50’nci kuruluş yılını idrak ettiğimiz bugün, Türkiye’nin aydınlık yüzü turizm sektörünün itici gücü seyahat acentaları temsilcileri olarak manevi huzurlarınızda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.

*Çetin mücadelelerle kurarak bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetin ışığında, barış ve huzurun geliştirdiği ülke turizmimizi tüm dünyaya tanıtırken, yol gösterici ilkelerinizin daima koruyucusu ve kollayıcısı olacağız.

*Eşsiz vatanımızı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiniz doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam edeceğimize huzurunuzda söz veriyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

“TÜRK TURİZMİNİN BAŞARI HİKAYESİNDE SEYAHAT ACENTALARI BAŞROLDE”

TÜRSAB heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Bağlıkaya, TÜRSAB’ın yarım asırlık geçmişine değinerek yaptığı konuşmasında, “1972 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon kişi, ülkemizin turizmden elde ettiği gelirse yalnızca 103 milyon dolardı. Bugün 50 milyonu aşan ziyaretçi sayılarına ve yaklaşık 35 milyar turizm gelirine ulaşma başarısını gösterdik. Türk turizminin bu yükselişinde şüphesiz ki seyahat acentalarımız başrolde yer aldı” dedi.

TÜRSAB heyeti, Ankara temasları kapsamında daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, artık çağın gereksinimlerini karşılamayan mevcut 1618 Sayılı Kanun’un seyahat acentelerinin talepleri doğrultusunda güncellenmesinin gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.