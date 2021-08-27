HaberlerGündem Turuncu kategorideki terörist Diyarbakır’da yakalandı Yazan: Alaturka Online - 27 Ağustos 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ‘Lilit Amed’ kod adlı Hatun Dağtaş isimli terörist, düzenlenen operasyonla Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Yayınlanma: 16:19 – 27 Ağustos 2021 Güncellenme: 16:25 – 27 Ağustos 2021 Ayrıntılar geliyor…