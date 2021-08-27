Turuncu kategorideki terörist Diyarbakır’da yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ‘Lilit Amed’ kod adlı Hatun Dağtaş isimli terörist, düzenlenen operasyonla Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı.

Yayınlanma: 16:19 – 27 Ağustos 2021 Güncellenme: 16:25 – 27 Ağustos 2021

Turuncu kategorideki terörist Diyarbakır’da yakalandı

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