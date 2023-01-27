‘Turuncu’ kodla uyarılan Antalya’da fırtına etkili oluyor

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için ‘turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Konyaaltı Sahili’nde dalgalar bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Bazı kişiler ise kuvvetli rüzgara rağmen sahile gelip dalgaların önünde fotoğraf çektirdi. Sahil bandında skutere binen ve rüzgarla devrilip düşen çocuğu annesi kaldırdı.

Sahildeki işletmelerde, dün yapılan uyarının ardından olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alındığı görüldü. Bazı uçak seferleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.

Kuvvetli yağışın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

AĞAÇ, YOLA DEVRİLDİ

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki ağaç, kuvvetli fırtınada yola devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri, sevk edildi. Ağaç, itfaiye eri tarafından ağaç motoruyla kesildi.

Bu sırada diğer itfaiye erleri, kesik ağaç parçalarını refüje taşıdı. Yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle 3 şerit olarak normale döndü. (DHA)