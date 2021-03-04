TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 10 yaşında

İSTANBUL (AA) – Üniversite gençliğine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe kadar geniş yelpazede destek sağlayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! 10. yılını kutluyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2011'de TÜSİAD'ın 40. yıl faaliyetleri kapsamında Ankara'da iki üniversitede bir girişimcilik yarışması olarak başlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, Türkiye'nin 81 ili ve 200'ü aşkın üniversitesinden başvuru alan Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı oldu.

Girişimcilik ekosisteminden 250'yi aşkın paydaşın ve Türkiye genelinde 350'yi aşkın öğrenci topluluğunun yoğun desteği ile yürütülen program, 2019'da hayata geçirdiği Ege ayağı ile yerel ekosistemleri destekleyerek Türkiye'de girişimciliğin çok merkezli gelişimine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da başvuru alan programa 2011 yılından beri 20 bini aşkın genç katıldı, 10 yılda 500'ü aşkın genç girişimci yetiştirildi.

– 2021 dönemi için programa başvurular, 10 Mart'a kadar devam edecek

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, 2021 dönemi için girişimci adayı gençlerin başvurusunu bekliyor. BASF'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programa başvurular, 10 Mart 2021'e kadar devam edecek. Sponsorları arasında Mazars Denge, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding, Ege Palas, UBS, ÜNLÜ & Co ve Zorlu Holding'in de bulunduğu programa başvurular bugenclikteisvar.com adresinden alınacak.

Girişimci adayı gençlerin ekipler halinde iş fikirleri ile başvuru yapacakları programın değerlendirme sürecinde iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşım ve uygulanabilirlik dikkate alınacak.

Seçilen ekiplerin 19 Nisan-11 Mayıs'ta 3 hafta sürecek ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek girişimcilik kampına katılma fırsatını yakalayacakları programın ilerleyen aşamalarında ekipler, TÜSİAD üyesi iş insanları ile birlikte çalışma ve finansal destek alma şansını yakalayacak.

Programa başvurmak ve ayrıntılı bilgi almak için www.bugenclikteisvar.com adresi ziyaret edilebilecek.

– "Çünkü inanıyoruz, Bu Gençlikte İŞ Var!"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, şunları kaydetti:

"Göz bebeği projemiz Bu Gençlikte İŞ Var!'ın bu sene 10. yaşını kutluyoruz. Bu program ile tam 10 senedir gençlerimizi Türkiye'nin girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyor ve girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin her ilinden aldığımız başvurular, gençlerimizin girişimciliğe yönelik artan iştahı, yoğun paydaş desteği ve girişimcilerimizin başarı hikayeleri, yaptığımız işe inancımızı artıyor. Türkiye'yi bir girişimcilik merkezine dönüştürme yolunda gençlerimizi erken aşamada desteklemeye önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz, Bu Gençlikte İŞ Var!"