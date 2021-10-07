TÜSİAD ve İSO’dan Paris İklim Anlaşması açıklaması

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleyi temsil eden Paris Anlaşması’nın Meclis’te kabul edilmesi sonrası iş dünyasından açıklamalar geldi. TÜSİAD, ‘yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcındayız’ derken, İSO ise anlaşmanın sanayideki sürdürülebilir üretimi motive edeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) Meclis’te kabul edilen Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine yönelik açıklamalar geldi.

TÜSİAD, Paris Anlaşması’nın onaylanmasının ‘yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcı’ olarak nitelerken; İSO’dan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu anlaşmanın sanayideki sürdürülebilir üretimi daha çok motive edeceği ifade edildi.

‘2050 KARBON NÖTR HEDEFİ İLE DESTEKLENMELİ’

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleyi temsil eden ve daha sağlıklı bir gezegen ile daha canlı ekonomilerin olduğu bir dünya bırakmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması’nın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Kararın Resmi Gazete’de de yayınlanmasının ardından iş dünyasından memnuniyet mesajları yükseldi.

TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz Paris Anlaşması’nın ülkemiz tarafından onaylanması iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcıdır” denildi ve açıklamaya şöyle devam edildi:

“İklim değişikliği ile mücadele için oluşan uluslararası mutabakatın bir ortağı olarak Ulusal Katkı Beyanımızın 2050 karbon nötr kalkınma hedefini güden bir yol haritası ile desteklenmesi önemli. Bu yol haritasının etkin uygulanmasını kamu ve iş dünyasının işbirliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açıklamalarına yer verilen metinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, dünyada artık üzerinde hiçbir tartışmanın olmadığı, tüm medeni ülkelerin kabullenmiş olduğu bu yol haritası, bu rota birlikteliğine, toplumsal desteği de arkasına alan siyasetin güçlü onayı ile katkıda bulunmuş oldu. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Bu onama, İklim Krizi ile mücadelede ülkemizdeki duyarlılığı daha da artıracaktır. Sanayimizde sürdürülebilir üretimi daha çok motive edecektir.”

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