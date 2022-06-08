TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri’ne, “100’üncü yaşına yaklaştığımız Cumhuriyetimiz, Türk iş dünyasının geleceğin Türkiye’sine yönelik düşünce ve eylem ufkunun temelidir” diye yazdı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Atatürk;

TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, bugün huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. 100’üncü yaşına yaklaştığımız Cumhuriyetimiz, Türk iş dünyasının geleceğin Türkiye’sine yönelik düşünce ve eylem ufkunun temelidir. Bu bilinç ve sorumlulukla, Türkiye’nin ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir ülke olma hedefine katkı yapmaya; bizlere miras bıraktığınız muasır medeniyet hedefini, Cumhuriyet değerlerimizi, laik, demokratik hukuk devleti anlayışını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

En derin saygılarımızla.”