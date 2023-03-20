TÜSİAD’dan “6284” tepkisi: En etkili şekilde uygulamak zorundayız

TÜSİAD’ın düzenlediği “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” adlı konferans bugün başladı.

İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, cumhuriyetin ikinci yüzyılında toplumsal cinsiyet eşitliğinde atılması gereken adımlar, kadınların hayatın her alanında aktif rol almasında iş dünyasının önemi, kız çocuklarının eğitiminin toplumsal cinsiyet eşitliğinde hangi noktayı oluşturduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokrasinin güçlenmesi anlamındaki önemi gibi konulara değinildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, AKP’nin çeşitli muhafazakar partileri Cumhur İttifak’ına katmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nu tartışmaya açmasına tepki gösterdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DÖNMELİYİZ”

6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplara dikkat çeken Orhan Turan, şunları söyledi:

– Şimdi afet bölgesinde ve göç alan illerimizde kız çocuklarının eğitime erişimine, her zamankinden daha fazla özen göstermek zorundayız. Şimdi istihdamın dışında kalan kadınların tekrar çalışma hayatına dönebilmelerinin koşullarını oluşturmak için, daha fazla çaba sarf etmek durumundayız.

– Ve şimdi çocuk yaşta evlilik, taciz, kadına şiddet gibi toplumsal yaralarla mücadelede çok daha hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Tam da bu nedenle, ulusal düzeyde elimizdeki en güçlü yasal düzenleme olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız. Bunun yanında uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesine bir an önce yeniden dönmeliyiz.