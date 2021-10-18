TÜSİAD’dan İYİ Parti’ye ziyaret

TÜSİAD, 19 Ekim Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Meral Akşener ve heyetine bilgilendirmede bulundu.

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi ve Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan’dan oluşan heyet İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki Samsun Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak ve Ekonomi ve Finans Politikalarından sorumlu Genel Başkan Danışmanı Bilge Yılmaz’a bilgilendirmede bulundular.

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