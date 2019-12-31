TÜSİAD’dan yılbaşı mesajı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowki yılbaşı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaslowski paylaşımında, “Özveriyle çalışmamız, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsememiz, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmamız gereken yeni bir on yıla giriyoruz. 2020’lerde bu yönde ilerleyen, demokrasi ve ekonomisi ile güçlü, refah içinde bir Türkiye inancıyla herkese mutlu yıllar diliyorum.” ifadelerini kullandı.