TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı

İSTANBUL (AA) – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim, “Durmadan koşacak ve dünya ile rekabet edeceksek aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. Anadolu’da ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye’nin gelişim sürecine dahil etmeliyiz.” dedi.

Sevim, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, bugünlerde dijitalleşme ile dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine tanıklık edildiğini söyledi.

Dijitalleşmenin aslında internetin bulunması ile başlamış bir dönüşüm olduğunu anımsatan Sevim, “1990’ların başında internetin dünyada ilk defa ticarette kullanılması fikriyle beraber eBay ve Amazon gibi firmaların ticaret amaçlı web siteleriyle ortaya çıkması ile gelişen bir süreç… Bugün geldiğimiz noktada dijitalleşmenin dokunduğu her sektörün inanılmaz bir dönüşüme uğradığını görüyoruz. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime sektör fark etmeksizin dönüşüm büyük bir ivme kazandı.” diye konuştu.

İnternet ile yeni sektörlerin doğmasının, şirketlerin iş modellerinin ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesinin uzun zamandır devam ettiğini aktaran Sevim, salgın dönemiyle aslında hayatın çok hızlı bir şekilde ileri sarıldığını dile getirdi. Sevim, bugün artık tüm dünyanın farkında olduğu gibi başka bir oyunda olunduğunu, oyunun kurallarının değil, kendisinin değiştiğini söyledi.

Kovid-19'un yaşattığı zorlukların yanı sıra pek çok şeyin ne kadar kolay yapılabileceğini de gösterdiğini vurgulayan Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid öncesi dönemde de dijitali konuştuğumuz pek çok konferanslar, toplantılar yaptık. Bu toplantıları yaparken dahi çoğumuz trafikte saatler harcayarak orada fiziken bulunmamız gerektiğine kendimizi şartlamıştık. Anadolu’nun diğer şehirlerinden katılım yok denecek kadar azdı. Dijitalleşmeyi konuştuğumuz toplantılarda bile dijital teknolojilerin imkanlarından faydalanmayı pek de düşünmedik. Bu bile aslında dijitale bakışımızın noksanlığını gösteren önemli bir örnek.

Durmadan koşacak ve dünya ile rekabet edeceksek aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. Anadolu’da ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye’nin gelişim sürecine dahil etmeliyiz. Yine bu dönemde Güney Kore ve Çin, teknoloji geliştirilmesinde önemli bir atılım içerisinde. Bu gelişme devam ederse gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Bu sebepledir ki gelişmiş ülkeler yazılım, sosyal medya ve bulut teknoloji şirketlerini global anlamda konumlamaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler ise girişimcilerini ve teknoloji sektörlerini geliştirip bilişim ithalatlarını sınırlamaya çalışıyor.”

Sevim, teknolojilerin Türkiye’de üretilmesinin gerek sanayinin gelişmesi gerek ekonominin küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerin istihdamı açısından kritik olduğunu belirterek, gençlerin ve girişimcilerin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuladığını ifade etti.

– “Bölgesel bir ekosistem olarak hep beraber fayda üretmek zorundayız”

Serkan Sevim, dijitalleşmenin sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da önemli noktalara dokunduğunu aktararak, “e-ticaretin yarattığı paradigma değişimi platform ekonomisi ile bireysel üreticiden KOBİ’ye ve büyük perakendecilere kadar pek çok firmaya ve girişimciye pazarlarını geliştirme imkanı sunuyor. Anadolu’daki kadın girişimciler ve mikro ihracat peşinde olanlar için önemli fırsatlar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde insanların ihtiyaçlarını uçtan uca ve en basit haliyle karşılayacak olan mobil teknolojiler, bulut altyapılar, yapay zeka çözümleri ve nesnelerin interneti yatırımları önemli hale gelecek.” diye konuştu.

Yazılım sektöründeki şirketlerin ihracat odaklı olarak yerli ve global vizyonu ile çalışmasını ve bu vizyonu gençlere kazandırmayı çok önemli gördüklerini ifade eden Sevim, global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Sevim, gelecek 10 yıl içinde Türkiye ve bulunduğu bölge için çok önemli fırsatlar olduğunu vurgulayarak, “Avrupa, bu dönemde iki ana konu olarak Yeşil Mutabakat ve dijital konusuna yatırım yapacak. Biz de birlik içinde bölgesel bir ekosistem olarak hep beraber fayda üretmek zorundayız. Umut ediyoruz ki bugün konuşacaklarımız yol haritamıza katkı sağlayacak.” dedi.