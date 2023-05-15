Tutanaklar gelmeye devam ediyor, itiraz hakkı sürüyor

13.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi dün saat 17.00’de sona erdi. İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi’nde seçim verilerinin yansıtıldığı bir ekran kuruldu.

Seçmenlerin kullandığı oyların sandık görevlileri tarafından sayılmasının ardından hazırlanan ve İlçe Seçim Kurulları’na gönderilen birleştirme tutanakları, Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na getirilmeye devam ediyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Siyasi parti ve milletvekili adaylarının İlçe Seçim Kurulu’na bugün saat 17.00’ye kadar itiraz yapma hakları bulunuyor. Yapılan itirazlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından bugün saat 24.00’e kadar karara bağlanarak, tebliğ edilecek.

İL SEÇİM KURULU YARIN 24.00’E KADAR DEĞERLENDİRECEK

Partilerin İlçe Seçim Kurulu kararlarına ilişkin ise, İl Seçim Kurulu’na itiraz yapma hakkı bulunuyor. Saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar yarın saat 24.00’e kadar İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

İtirazlara ilişkin verilen kararların Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz yolunun açık olduğu öğrenildi. Öte yandan yaklaşık 6 İlçe Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanaklarının henüz teslim edilmediği bilgisine ulaşıldı.

Türkiye genelinde toplam 64.145.504 seçmen bulunuyor. Toplam sandık sayısı ise 201.808.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre, Türkiye genelinde açılan sandık oranı 99,61, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy dağılımı yüzde 49,44, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy dağılımı ise yüzde 44,94.

İSTANBUL’DA TÜM SANDIKLAR AÇILDI

İstanbul’daki seçmen sayısı 11.367.598. Toplam sandık sayısı ise 30.849.

İstanbul’da açılan sandık oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın oy dağılımı yüzde 46,69 Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy dağılımı ise yüzde 48,55.