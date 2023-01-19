Tutdere, en beğenilen vekil

AKP’nin kalesi olarak bilinen Adıyaman’da, 2018 seçimlerinde ilk kez milletvekili çıkaran CHP’nin oyları artıyor.

Metropoll Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan ‘Adıyaman Araştırması Aralık 2022′ sonuçlarına göre, kentte, AKP yerinde sayarken, MHP’nin oyları da önemli ölçüde eridi.

CHP’nin 2018’deki 12,8’lik oy oranı yüzde 16.8’e yükseldi. MHP’nin 10.1’lik oranı ise 4.8’e düşerek partiyi baraj altına itti.

Ankete göre AKP, yüzde 48.7, HDP yüzde 18.5, İYİ Parti yüzde 5.8 oranında oy aldı. 4’ü AKP’li olmak üzere beş milletvekiline sahip olan Adıyamanlıların en beğendiği, şehri en iyi temsil ettiğini düşündükleri ve en çalışkan buldukları milletvekili CHP’li Abdurrahman Tutdere oldu.

Adıyaman’da en beğenilen milletvekili olarak yüzde 65.1 destek alan Tutdere, “Bize oy versin vermesin ‘herkesin vekili olacağız’ düşüncesiyle çıktığımız bu yolda hemşehrilerimiz için çalıştık, herkesin vekili olmaya devam edeceğiz” dedi.