Tutku ekonomisi yeni iş alanı yaratıyor

Pandemide bireyselleşmenin güçlenmesi, tutku ekonomisinin güçlenmesine yol açtı. Bu yeni dönemde içerik girişimcileri için yeni kanallar ortaya çıkıyor.

Hobilerini kazanca çevirenlerin arttığını gören girişimci Nihal Temur, bu alanda yeni bir platform kurdu. Temur girişimcilik yolculuğunu şöyle anlattı: “Profesyonel iş hayatında 80 ülkede yetiştirdiğim liderlerle ‘sınırları aşan kadın’ ödülünü aldım. Sonrasında girişimci olmaya karar verip teknoloji tutkumun peşinden Silikon Vadisi’ne gittim. Burada geleceğin işlerini araştırdım. Yaptığım incelemeler sonrasında, ‘tutku ekonomisinin’ yükselişe geçtiği pandemi döneminde içerik üreticileri için bir platform kurdum.”

Temur, ‘10 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak ve ben kendimi burada nasıl konumlandırmalıyım’ diye düşünerek yeni bir iş modeli geliştirdiğini anlattı. Kurduğu Accessland platformu, dijital içerik üreticileri için hazır bir iş modeli sunuyor. Dijitalleşen dünyada içerik üreterek gelir elde etme trendinin her geçen gün ivme kazandığını belirten Temur, 2017’de 12.7 milyar dolara sahip olan dijital içerik pazarının 2026’da 50 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Temur, “Şurası kesin, artık dünya, dijital içerik dünyası” dedi. Türkiye’de pazarın daha hızlı büyüyebilmesi için belli bir alanda ilgisi ve tutkusu olan herkese bir fırsat tanınması gerektiğini belirten Temur, “Kurduğumuz platformla yapmaya çalıştığımız sadece bir müşteri ya da bir içerik ile bile başlayarak herkese kendi işinin patronu olabilmesi için fırsat tanıyabilmek” dedi.

FENOMENLERE ÖZEL DEĞİL

Tutku ekonomisi, bireyin bir tutkusunun olması ve bunun etrafında bir topluluk yaratabilmesi, insanların bireyselliklerini öne çıkararak bundan bir kazanç sağlaması anlamına geliyor. “Tutku ekonomisi fenomenlerle sınırlandırılmış bir dünya değil” diyen Temur, girişimi ile tutkusundan gelir elde etmek isteyenler için fırsatların artacağını söyledi.

Pandemi döneminde işsizlikteki artışla insanların gelir elde edecek yeni platformlara büyük ilgi gösterdiğini anlatan Nihal Temur, fikri, tecrübesi, yaratıcılığı olan herkesin bu alanda bir gelir elde edebileceğini belirtti. Temur, “İnsanlar etkileşim içinde olmak istiyorlar. Deneyimin bir parçası olabilmek istiyorlar. Bütün bunlarla beraber daha çok bilgi ve destek arayışı içindeler. Keşfedilecek, deneyimlenecek, öğrenilecek çok şey var. Biz platformumuzda bunları sunuyoruz. Sınırlarımız sadece kendimiziz, kendimizi büyütmek için çok güzel yollar var” ifadesini kullandı.