Tutuklanan HDP’li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı

PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde yakalanarak tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı.

Adıyaman’da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Boran’ın cep telefonundan silahlı ve birlikte çekilmiş fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından dün İstanbul’dan Edirne’ye giderken yakalanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesinin ardından Ankara 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ne bağlandı. Buradaki ifadesinde Güzel, şunları söyledi:

* “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum.

* Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar.

* Bugün benim üzerimden yargılanan HDP’dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan birçok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir. Serbest bırakılmamı istiyorum.”

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı kaydedildi.

Güzel’in yakalandığı esnada üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ‘Mehtap Şahan’ adına düzenlenmiş kimlik bulunduğuna yer verilirken, tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu karara istinaden ifadesinin alındığı belirtildi.

Güzel’in kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu ile yakalandı” ifadelerini kullanmıştı. DHA

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