Tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında yeni gelişme!

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasında Musa Orhan hakkındaki Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam ettiği, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklandığı belirtilerek Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı, Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderildiği açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

NE OLMUŞTU?

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İ.E.(18), cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra 16 Temmuz’da tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İ.E.’nin ailesi mektupta adı geçen uzman çavuş Musa Orhan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada başlatılan kampanya ve yoğun tepkiler sonrası Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İ.E.’ye cinsel saldırıda bulunarak intiharına neden olduğu gerekçesiyle uzman çavuş Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Musa Orhan Siirt’te teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABER Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında flaş gelişme!