Tütün eylemleri sürüyor, AKP’li Aydın suçu Ecevit ve Derviş’e attı

Adıyamanlı tütün üreticilerinin 1 Temmuz’da yürürlüğe giren tütün satışına yetki belgesi zorunluluğuna tepki eylemleri artarak devam ediyor. Bugün de yüzlerce tütün üreticisi, Adıyaman-Kahta Karayolu’nu trafiğe kapatarak davul zurna eşliğinde halay çekip tepkilerini devam ettirdi.

Hafta başından Malatya ve Adıyaman’da düzenlenen eylemlerin ardından, bugün de Kahta İlçesi’nde binlerce tütün üreticisi yasağı protesto etti. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın protesto eylemine karşı başlattığı ikna çalışmaları ise sonuç vermedi.

Eylemciler Çuhadar’a, “Yasa geri çekilinceye kadar eylemlerimize devam edeceğiz” dedi. Eylemcilere, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de destek verdi.

AKP MİLLETVEKİLİ SUÇU ECEVİT VE KEMAL DERVİŞ’E ATTI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tütün yasağıyla ilgili olarak geçmiş dönemleri suçlayan AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Ak Parti kurulmadan 2001 yılında Ecevit’in başbakanlığı döneminde Tekel Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarihli, 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. TEKEL’in özelleştirme süreci ile yerli tütüne en büyük darbe vurulmuştur” paylaşımı yaptı. Paylaşımının devamında, 4733 sayılı Tütün Kanunu’nun IMF’ye verilen taahhütler kapsamında hazırlanan Kemal Derviş yasalarından birisi olduğunu iddia eden AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Ekiciye sadece 200 kilogram ile sınırlı sözleşme imkanı, desteklerin kaldırılması ve TEKEL’in tütün alımından tümden çekilmesi, tütün üretimini azalmasının en önemli nedenleridir” görüşünü savundu. AKP Milletvekili Aydın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaların devamı ise şöyle:

“Gramı dahi yasak olan kıyılmış tütünü önce 50 kilograma kadar serbest, sonra da kooperatifler üzerinden kaçak ve satışını yasak olmaktan çıkarıp, yasal hale biz getirdik. Sigaralarda kullanılan sözleşmeli tütünlerin, en az yüzde 30’unun yerli tütünlerden kullanma zorunluluğunu biz getirdik.

Aldığımız tüm tedbirlerle Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli artış sağlanmış ve artmaya da devam ediyor. 2011 yılında, 2 bin 111 üretici 1 milyon 515 bin 686 kilogram tütünü üretirken, bu sayı 2019 yılında 5 bin 502 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı da 8 milyon 797 bin 826 kilograma çıkmıştır”

CHP MİLLETVEKİLİ TUTDERE’DEN TEPKİ

Bugünkü eylemler sırasında üreticilere seslenirken AKP’li milletvekillerinin açıklamalarına yanıt veren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Diyorlar ki; ‘eskiden tütün yasaktı, AK Parti olarak biz serbest bıraktık’. Bu tütünü biz serbest bıraktık diyenler! Gelin buradaki halkla kargoya gidelim. Cumhurbaşkanı’na, Süleyman Soylu’ya ve diğer bakanlara birer kilogram tütün gönderelim. Bakalım kargo alıyor mu? Almıyor. Demek ki bu iş yasak. Nerede sizin serbest bırakmanız. Samimi değilsiniz” yanıtını verdi.

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