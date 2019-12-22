Tütün kaçakçılarına büyük darbe

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sabit ve mobil x-ray tarama cihazlarıyla kontrolleri sonuncunda 1 Şubat ile 20 Aralık

arasında, 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı.

Bu dönemde yapılan kontrollerde 19 bin 953 paket kaçak sigara, sigarillo ile puro tespit edildi, 362 ton 665 kilogram tütüne el konuldu.

33 KİŞİYE KAPALI ALANDA SİGARA İÇME CEZASI

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunca, geçen eylül ayında alınan ilgili kararın ardından kapalı alanda sigara denetimleri başlatıldı. Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı dört polis memuru ve bir komiser yardımcısı ile dün havalimanında bulunan “E Katı” ofisleri ile “B Servis Katı’nda denetim yapıldı. Kapalı alanda sigara içtiği belirlenen bir personele para cezası uygulandı.

Eylül ayından bugüne kadar yapılan 40 denetimde toplam 33 kişiye kapalı alanda sigara cezası uygulandı. Havalimanında yolcular ile çalışanlar için toplamda 21 sigara içme alanı bulunuyor. (AA)