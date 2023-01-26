Tütün üreticileri hakları için ‘Adalet’ çağrısında bulundu

Bu yıl tüccarın tütüne 55 lira fiyat vermesine tepki gösteren tütün üreticilerin tepki amaçlı gerçekleştirdiği mitingler devam ediyor. Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen tütüncü mitinginde üreticiler iktidara seslenerek haklarını istedi. Çeşitli illerden üreticilerinde de katıldığı mitingde söz alan bir çok üretici, tütünde bu yıl ki taban fiyatın 100 lira olması gerektiği çağrısında bulundu.

“BENİM İSTEDİĞİM TEK ŞEY HAK VE ADALET”

Mitingde konuşan 27 yaşındaki tütün üreticisi Sinan Özdemir, girdi fiyatlarının artmasına rağmen tütüne tüccarın 55 lira fiyat vermesinin adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Genç yaştaki tütün üreticisi Özdemir şöyle konuştu: “Bu mitinge katılan bir tane insan memnun değil. Niye çünkü hakkını alamıyorlar. Mazot, gübre ve girdi fiyatları almış başını gidiyor. Ama tütüne gelince sözleşmede 55 lira fiyat veriliyor. Bu hak mı, adalet mi? Ben sadece hakkımı arıyorum. 27 yaşındaki bir insan olarak bura gelip bu konuşmayı yapıyorsam, ben başımdaki büyüklerimi sorgularım. Bizim istediğimiz tek şey hak ve adalet. Bize hakkımız olanı versinler”

“TÜTÜN BENİM İSTİKBALİM”

Tütün üreticisi Emine Akız, tütünden gelecek paraya güvenerek bakkal, manav olmak üzere bir çok yere veresiye yaptığını belirterek, şöyle konuştu: “Ben bütün istikbalimi tütüne bağladım. Tütün parasına güvenerek bakkala, manava, ayakkabıcıya veresiye yazdırıyorum. Çünkü bende herkes gibi tütüne güveniyorum. Tütün için traktörümün balataları yandı. Şimdi traktörüme 10 bin lira masraf gidecek. Kim karşılayacak bunu. Kim ödeyecek. Ben ömrümü hayatımı tütüne verdim. Şimdi üretici ağlaya ağlaya ürünü teslim ediyor. Ben ağlaya ağlaya çocuklarımı pazara götüremedim. Kapımı kapattım evde ağladım. Çocuklarım okuldan geldiklerinde bana ‘Bizim tütünü kaça gitti’ diye sordular. Ben çoçuğuma 14 bin liraya gitti diyince o da ağladı. Biz adalet istiyoruz. Her gün her şeye zam. Anamız ağlıyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz adalet istiyoruz.”

“7 TON TÜTÜNLE TRAKTÖR ALAMIYORUZ”

Üretici Muhammet Seyman ise, 2000’li yıllarda bir ton tütünle sıfır traktör alındığını, şimdi ise bunu almanın mümkün olmadığını belirterek, “Bu zamandaki üretim döneminde yaşadığım sıkıntıyı hiçbir dönemde görmedim. 2000 yılında tütün parasıyla sıfır traktör alınırken, bugün ise 6-7 ton tütün ile traktör alamıyoruz. Bugün 80-90 lira maliyet çıkarmışız, bizim cebimize 55 lira fiyat koymaya çalışıyor. Bunu neresi hak, neresi adalet. Hakkımız olanı istiyoruz.”

“BUGÜN TÜTÜNCÜYE KIZ VERİLMEZ HALE GELDİ”

Tütüncü mitingine katılarak üreticilere destek olan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, tütüncünün her yıl kan kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye’de özelleştirilen çimento fabrikaları var ya onların hepsi tütün parasıyla inşa edilmiştir. Tütün üreticilerinin emeği Türkiye ekonomisinin temellerinde de vardır. 2006 yılında 500 milyon dolarlık tütün ihraç ediyorduk. 250 milyon dolar da yurt dışından tütün alıyorduk. Sene 2020 ihracatımızı yarıya düşmüş, ithalatımız 2 kat artmış. 2000’li yıllarda 400 bin tane tütün üreticisi aile vardı bu ülkede. 2000’li yılların başında 36 tane tütün alan firma varmış bugün 6 taneye düşmüş durumda. Tütün üreticilerinin hepsi bekar, tütüncüye kız vermiyorlar. Bundan yıllar evvel tütün parasını alınca düğününü kuruyordu, bugün tütüncüye kız vermiyorlar.

Nasıl bu hale geldik? Önce kota koydular. Sen 200 kilogram tütün üreteceksin, daha fazla üretemezsin dediler. Daha sonra yurt dışından tütün getirilirken vergiyi sıfırladılar. Benim buradaki teyzelerim aç kaldılar aç. Daha sonra Tekel özelleştirildi. Daha sonra sözleşmeli tarım yapacaksınız dediler. Sözleşmeyi okusanız üretim yapmazsınız. Sözleşmenin içinde tüccarın lehine onlarca madde var. Sözleşmeye imza atarken üzerinde fiyat yazmıyor. Sözleşmeyi imzalıyorsunuz ama kaç paraya satacağınızı bilemiyorsunuz”

“ÜRETİCİ 100 LİRA İSTİYOR, BU 100 LİRA BİLE AZ”

CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında bu yıl girdi maliyetlerinin artması sebebiyle tütünde üretim maliyetinin arttığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Bundan 2 bin yıl önce Mısır’da piramitleri inşa eden köleler bile sabah ne yiyeceğini, akşam ne yiyeceğini biliyordu. Bir tek tütün üreticileri ne kazanacağını bilmiyor. Bu sözleşmeler kölelik sözleşmeleridir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Geçen sene tütün fiyatı 35 liraydı. Bu sene ise 55 lira. Geçen sene mazot 6-7 liraydı, ama üreticiyi tütün dikerken 30 lira oldu. Geçen sene yevmiye 100-150 liraydı, bu sene 300-400 lira oldu. Hepsinin fiyatı katlandı. Bu sene tütünün maliyeti 80 lira hesaplanmış. Üretici 100 lira istiyor, bu 100 lira bile azdır”

Elindeki kasketi gösteren CHP’li Bakırlıoğlu konuşmasında son olarak, “Bu kasket üreticinin, tütüncünün, köylünün simgesidir. Eskiden tütün fiyatı beklentinin üstünde olursa bu kasketler havaya atılırdı, tütün fiyatı beklentinin altında olursa kasketler yere çalınırdı. İşte tütüncünün kasketi 20 yıldan beri yerden kalkmıyor. Bu kasketi yerden kaldıracağız, tütüncünün yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.