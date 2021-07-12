Tütün üreticileri şafak vakti tutuklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘yetki belgesi’ almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklamasını protesto ettikleri için Adıyaman’da şafak vakti gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10’u yine şafak vakti tutuklandı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak tepki gösteren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman’da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğe girmesine tepki gösteren, anayasal haklarını kullanan 10 tütün üreticisi anayasa ve kanuna aykırı olarak, keyfi bir kararla tutuklandılar. Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis. Bu mu sizin adaletiniz?” dedi. Gelişmeyi SÖZCÜ’ye değerlendiren CHP Milletvekili Tutdere şunları söyledi:

BU YAPILAN YASAL DEĞİL

– Çiftçi kardeşlerimiz toplantı ve gösteri yasasına muhalefet etmek ve suç işlemeye azmettirmekten tutuklandı. Oysa, o çiftçiler ellerinden ekmeklerinin alınmasını protesto için yollara dökülmüştü. AKP, sözde tutuklamayı zorlaştıran 4. yargı paketini çıkardı ama zihniyet değişmedikçe ne çıkarsanız boş. Anayasal haklarını kullandıkları için bir şafak vakti evlerinden alınan çiftçi kardeşlerimiz, yine bir şafak vakti saat 05.00’te cezaevine gönderildi.

– Bu yapılan yasal değil. Çünkü isnat edilen suça göre tutuklama yasal değil. Arkadaşlarımız gerekli itirazları yapacak. Bugün de TBMM’de hapis cezası getiren düzenlemenin ertelemesine yönelik bir torba yasa teklifi görüşülerek genel kurula gönderilecek. Muhtemelen iki güne yasallaşır. Ama, konunun geçici değil, kalıcı tedbirlerle çözüme kavuşturulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor.

DÜZENLEMENİN İPTALİNİ İSTEDİLER

Adıyaman, Malatya ve Bingöl’de geçtiğimiz hafta tütün üreticileri tarafından gerçekleştirilen protesto eylemlerine binlerce üretici katılmış, 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren tütün ticaretini yasaklayan düzenlemenin iptalini istemişlerdi. Önceki gün ise, şafak vakti çok sayıda eve yapılan 16 kişi gözaltına alınmış, polis ve jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan bu kişilerden 10’u tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

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