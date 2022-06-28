Tütün üreticisi: Ekmeksiz ve aç kalmaktan korkuyorum

Gübre, akaryakıt, ilaç gibi girdi maliyetleri sebebiyle zor bir dönem içerisinde olan tütün üreticisi, geçen yıl kilosunu 35 liraya sattığı ürününe bu yıl 75 lira fiyat beklerken, tüccarın 50-55 liraya alacağı söylentisine tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

Geçmişte en önemli tarım ürünlerinden biri olan ancak TEKEL’in özelleştirilmesiyle birlikte kan kaybetmeye başlayan tütün için ekim sezona devam ederken, üreticide geçtiğimiz yıl 35 liraya sattığı ürünü bu yıl kaç liraya satacağının beklentisi içerisine girdi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu yıl artan girdi maliyetleri sebebiyle zorlanarak tütün ekin üreticiyi ziyaret ederek beklentilerini dinledi. Manisa’nın en çok tütünün üretildiği Ahmetli ilçesinde üretici bu yıl fiyat konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu, ancak tüccarın şimdiden fiyat oyunlarına başladığını ifade etti.

“BİZİ BU YIL TÜCCARIN ELİNE BIRAKMASINLAR. YOKSA AÇ KALIRIZ”

CHP’li Başevirgen’e yaşadığı sıkıntıları dile getiren Ahmetli ilçesindeki tütün üreticisi, geçtiğimiz yıllarda ektikleri tütün ile düğün yapabildiklerini ve traktör alabildiklerini, ancak son bir yıl yıldır tütünden kazanamadıklarını ifade etti.

Tütün üreticisi yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi: “Tütüncünün durumu vahim. Tütün ektiğim 10 dönümlük tarlama gübre, ilaç atamadım. Mazot pahalı olduğunu için tarlamı süremedim. Eskiden 10 dönümlük arazime ektiğim tütün ile düğün yapabiliyorduk ve üstüne traktör alıyorduk. Şimdi maliyetimizi karşılar mı endişesi içerisindeyiz.

Akaryakıt aldığım yere borcum var ödeyemiyorum. Çünkü devletimiz bize sahip çıkmıyor. Araya tüccar giriyor. Düşük fiyata elimizdeki tütünleri alıyor, kendisi yüksek fiyata satıyor. Kaybeden biz oluyoruz. En azından kötü geçirdiğimiz bu yıl devlet duruma el atsın. Bizi tüccarın eline bırakmasın. Yoksa ekmeksiz ve aç kalırız. Zaten biz aç kalırsak ta önümüzdeki yıl artık tütün ekmeyiz.”

“75 LİRANIN ALTINDAKİ FİYAT ÇİFTÇİNİN ÖLÜM FERMANI ANLAMINA GELİR”

CHP’li Başevirgen’in ziyaretinde yer alan Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ise yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda odaya kayıtlı olan 200 tütün üretici sayısının bu yıl 20’ye kadar düştüğünü belirterek, bir çok çiftçinin üretimi bırakıp büyükşehirlere göç ettiğini ifade etti.

Oda başkanı Ünsal şu ifadelere yer verdi: “İlçemizin nüfusu 1990 yılında 23 bin 500 civarındaydı. Bugün 18 bine düştü. Çünkü üreticinin elinden Üzümü, pamuğu, tütünü aldılar. Çiftçilerimizin çoğu büyükşehirlere göçtü. Artık tütün eken çiftçi kalmadı. Eskiden odaya kayıtlı 200 tütün eriticimiz vardı. Bu sayı bu yıl 20’ye kadar düştü. Bir çok zahmetle ve borçla tütün eken üreticimiz ise şimdi fiyat beklentisi içerisinde. Çünkü fiyat hala belli değil.

Türkiye’de ne kazanacağını bilmeden üretim yapan tek kesim çiftçi. Çiftçinin işi artık Allah’a kalmış. Geçen yıl 35 lira olan tütün fiyatıyla üretici zaten bir şey kazanamadı. Bu yıl bir kilo tütünün maliyeti 65 lira. Piyasadan aldığımız haberlere göre de tüccarın 50-55 lira arasında alım yapacağını duyduk. Kim maliyetinin altına ürün satar. Eğer tütün üreticisi maliyetinin altında ürünü satarsa önümüzdeki yıl bu ürünü bir daha ekmez. Üstüne üstlük bir çok tarlanın üstünde icra var.

Kimse çiftçini üstünden kumar oynamasın. Bu yıl tütün üreticisinin fiyat beklentisi 75 lira. Bunun aşağısında açıklanan fiyat tütün idam fermanını yazmak anlamına gelir. Ayrıca hükümetten mazot ve gübre desteği de talep ediyoruz. Eğer üreticinin beklentisini karşılanmazsa, tarımda kimse beklenti içerisine girmesin. Önümüzdeki yıl toprağı ekecek bir üretici bulamayacaklar.”

“27 BİN TON TÜTÜN ÜRETİMİ, 15 BİN TONA DÜŞTÜ”

Üreticileri ziyaretin ardından açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, geçtiğimiz yıllarda Manisa’da 27 bin ton üretiminin geçtiğimiz yıl 15 bin tona düştüğünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar Türkiye’nin en fazla tütün üretimi Manisa’da yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda 27 bin ton üretilirken, bu rakam 2021 yılında 15 bin tona düştü. Bu yıl da rekoltenin daha da düşük olacağını ön görüyoruz. Çünkü çiftçinin girdi maliyetleri arttı, devletten aldığı destek yetersiz.

Özellikle tütün üreticisi üretim sözleşmesini ekim zamanı yapıyor. Ama sözleşmenin üzerine fiyat yazılmıyor. Yani kaç liraya ürünün satacağını bilmiyor. Yani, ‘Sen üret. Gerisi Allah’tan’ deniyor. Tarımda böyle bir mantık olmaz. Şuanda tütün üreticisi tamamen tüccarın eline bırakılmış durumda. Eğer tütün üreticileri kaderine bırakılırsa birkaç seneye üretim yapacak kimse kalmaz. Zaman kaybetmeden iktidarın üreticilerimizin taleplerine kulak vermesini istiyoruz. ”

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