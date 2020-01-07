Tutunamayanlar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar 1. bölüm izle

Tutunamayanlar dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz’ün yer aldığı absürt dizi diğer dizilerin aksine 60 dakikadan oluşuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Tutunamayanlar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tutunamayanlar 1. bölüm izleme linki…

Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Dilek Çelebi ve Uğur Serhan gibi isimler yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR FRAGMAN

TUTUNAMAYANLR 1. BÖLÜM İZLE

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.