Tutunamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 2. son bölüm izle

TRT’nin yeni dizisi Tutunamayanlar’ın son bölümünde Tarık’ın mahalleye gelen İrem’in neden geri döndüğüyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. İrem ise Tarık’a yük olduğunu düşünmektedir. Heyecan dolu dizinin son bölümünden tüm detayları sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Tutunamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm izleme sayfası.

Tutunamayanlar dizisinde heyecan sürüyor. TRT ekranlarında 2. bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor. Tutunamayanlar dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölümü izleme ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT’nin yeni dizisi Tutunamayanlar’ın 3. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

Biz bir şey demiyoruz size bırakıyoruz ama dolaylı yoldan, der gibisinden.#Tutunamayanlar 3. bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümüyle her salı @TRT1‘de! pic.twitter.com/XfWxzvU3ia — Tutunamayanlar (YENİ DİZİ) (@tutunamayanlar) January 14, 2020

TUTUNAMAYANLAR 2. BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Bir an önce terfi alıp, Avrupa’ya tayin olmak isteyen ilham perisi İlhan, toplanan periler konseyine ‘yaptığı ilhamlarla’ ilgili bir sunum yapmış, fakat beklediği sonucu alamamış ve eski görev yerine tekrar dönmüştür. Öte yandan Tarık’ın mahalleye gelen İrem’in neden geri döndüğüyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. İrem ise Tarık’a yük olduğunu düşünmektedir. Tarık, ekonomik olarak da zor durumda olan İrem’e iş konusunda yardım etmeye çalışır.

Bu durumu öğrenen Cemile, yeni gelen bu kızı tanımak için çeşitli yollar dener. Tarık ve İrem’in aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, Nurdagül ve Vildan ile beraber planlar yapmaya başlar.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.