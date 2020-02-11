Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 5. son bölüm izle

Tutunamayanlar dizisinin 5. bölümü bu akşam yayınlandı. Beğeniyle takip edilen absürt komedi türündeki dizinin son bölümünde; İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? İşte Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Tutunamayanlar’ın 5. son bölümü bu akşam yayınlandı. Tutunamayanlar’ın son bölümünde; Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak. Peki Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TUTUNAMAYANLAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 5. BÖLÜM ÖZETİ

İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak…

Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.